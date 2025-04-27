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«Химки» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Химки» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Акрон» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.30.

«Химки» сыграют домашний матч против «Акрона». Тоже важная игра для тех и для других. «Акрон» может чувствовать себя поспокойнее с 28 очками. И тем не менее пока ещё «Акрон» себя окончательно от стыковых матчей не обеспечил и не обезопасил. «Химки» после поражения в Петербурге всё равно полны решимости набирать очки и удачно сыграть концовку чемпионата — независимо от того, пройдёт команда лицензирование или нет. Сейчас футболистам «Химок» заплатили зарплату за декабрь, потихонечку стараются решить оргвопросы, которые поднакопились за последние месяцы.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и «Химки» играют дома. Понятно, что не очень хорошая зрительская явка будет на эту встречу. Преимущество никому бы не отдавал. Всё равно у «Химок» команда более чем боеспособная, квалифицированная, с хорошим подбором игроков. У «Акрона» задача на остаток сезона, помимо того, чтобы себя обезопасить, ещё и результативность Дзюбы подкорректировать. Поэтому предпочтение никому бы в этой паре не отдавал. Есть плюсы и минусы у той и другой команды.

Напрашивается ничья. Возьму ничейный результат, лобовую ничью за 3.3. Прямо вот видится мне, что сыграют 1:1 или 2:2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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