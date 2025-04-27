«Химки» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 2.00.

«Химки» — «Акрон», матч, который для меня сложно спрогнозировать, учитывая «нездоровую ситуацию» в подмосковном клубе. Уверен, что болельщики знают, о чём я говорю.

Пока у ФК «Химки» плюс шесть очков от «Оренбурга». И пока они идут вровень с «Ахматом», у них по 23 балла. Оставшиеся матчи химчан позволяют им набрать нужное количество очков, чтобы не вылететь и не участвовать в переходных матчах, но околофутбольные проблемы могут им помешать.

«Акрон» после этого матча имеет две домашние игры с прямыми конкурентами — это «Динамо» Махачкала и «Ахмат». И я не сомневаюсь в том, что «Акрон» останется в лиге, но после зимней паузы у них всего две победы, но очень важные. Они обыграли «Крылья Советов» и «Факел».

Для прогноза я выделю несколько вариантов — это «победа «Акрона» с форой (0)» за 2.00, «0:0 в первом тайме» за 3.30. И «тотал меньше 2.5 в матче» за 2.08. Ну а я за вариант 1, потому что в «Акроне» есть Дзюба, и он может «решить». В «Химках» такого футболиста нет», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».