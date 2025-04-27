«Рубин» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Казани

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Факел» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» забьёт ровно 1 гол» за 2.34.

«Закроется тур матчем в Казани. «Рубин» без своих лидеров, без Даку, без Шабанхаджая, без Чумича, с большими кадровыми вопросами будет встречаться с «Факелом», у которого, помимо кадровых вопросов, ещё имеются вопросы и игровые, вопросы по результативности, реализации.

Игорь Михайлович Шалимов после девятого матча подряд без забитых мячей сказал, что надо этот гол заслужить — кое-как, без мастерства, но приложить максимум усилий, чтобы наконец эту серию прервать. Когда-то эта серия прервётся. И, мне кажется, на свой гол легитимный, засчитанный судейской бригадой, «Факел» уже наиграл. Но пока удача отворачивается от воронежцев. Может быть, здесь как-то «Факелу» удастся какой-то момент в гол трансформировать.

Я продолжаю верить в вариант догона, что «Факел» забьёт, но вряд ли он этому «Рубину» сможет забить 2.

Мой прогноз на матч — «Факел» забьёт ровно 1 гол» за 2.34», — приводит слова Генича «РБ Спорт».