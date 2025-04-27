«Рубин» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России 27 апреля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Факел».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.38.

«Рубин» — «Факел». В этом матче всё очевидно. Игорь Михайлович Шалимов — не волшебник, и уровень футболистов, которые у него есть, не позволяет ему воплотить в жизнь свои задумки. «Факел» в таблице последний и, скорее всего, на 16-м месте останется и после этого матча. Взять даже очко в Казани будет очень сложно.

Да, «Рубин» может играть в своё удовольствие, ведь он в итоге займёт шестое или седьмое место. И тренерскому штабу можно экспериментировать, а футболистам попробовать в последних матчах поднять на себя цену. Я говорю, к примеру, о Даку. Но он эту встречу пропустит из-за удаления, полученного в последнем матче с «Динамо».

На что может рассчитывать «Факел»? Ну, к примеру, на тот же результат, который был в первом круге, тот матч закончился со счётом 0:0. И вот мой прогноз: «0:0 в первом тайме» за 2.38. Без Даку «Рубину» будет нелегко взломать оборону «Факела», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».