«Венеция» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Венеция» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.71.

«Венеция» — «Милан» в 34-м туре Серии А. «Венеция» регулярно играет в последнее время вничью. Она борется за выживание. Напомню, «Венеция» сейчас идёт в зоне вылета, но имеет шансы на спасение. В последних матчах у неё только одно поражение. Но выигрывает команда ещё реже — одна победа в 16 матчах Серии А. В общем, результаты, конечно, соответствующие аутсайдеру.

И вот «Венеция» дома с «Миланом», который, кажется, научился защищаться, я говорю пока об этом без уверенности, потому что на коротком временном отрезке «Милан» стал показывать надёжную игру в защите. В трёх матчах подряд он не пропускал. И разгромили «Интер» в ответном полуфинале Кубка Италии, вышли в финал, до этого в чемпионате разгромили «Удинезе» 4:0.

Понятно, что в чемпионате всё плохо у «Милана». Он вообще за пределами зоны еврокубков идёт. Но теперь будет финал Кубка Италии с «Болоньей» как дополнительный шанс попасть в еврокубки, в Лигу Европы, выиграв финал. Но если этого не случится, нужно стараться через чемпионат цепляться за еврокубковую зону. То есть «Милан» не может быть уверен в победе над «Болоньей» в финале. Поэтому в чемпионате «Милан» будет мотивированным.

И вот выезд в гости к «Венеции», где нужно набирать три очка и возвращаться в зону еврокубков. Честно говоря, учитывая позитивную энергию, форму, которую «Милан» сейчас набрал, я бы просто взял чистую победу гостей над одним из аутсайдеров на выезде с коэффициентом 1.71», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».