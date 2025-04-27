«Интер» — «Рома»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет за 2.08.

«Рома» бьётся за Лигу чемпионов, «Интер» – за чемпионство. Но мы видим, что в последних матчах «Интера» на игроков навалилась какая-то сумасшедшая усталость. Особенно это проявилось в игре с «Миланом», потому что второй тайм играли как с гирями на ногах. И такое с «Интером» уже не впервые.

«Рома» имеет серию из 17 матчей чемпионата без поражений, показывает очень качественный футбол и без гола с поля практически не уходит. Мне кажется, Раньери наладил всё, что возможно, и всё, что у команды не получалось. То есть абсолютно разный подход к матчам.

Ещё у «Интера» впереди игры с «Барселоной», а в составе много травм. Наверняка будет ротация. Вообще не понимаю, за счёт чего «Интер» может выиграть, поэтому «Рома» не проиграет. И я бы ещё поставил на гол римлян в первом тайме, поскольку миланцы до перерыва действуют неважно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».