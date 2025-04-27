«Интер» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А 27 апреля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Рома».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Интер» против «Ромы». У миланцев три матча без побед во всех турнирах. Ничья была с «Баварией», но победная ничья, она позволила «Интеру» пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Поражение от «Болоньи» в чемпионате с пропущенным голом в добавленное время и разгромное поражение в ответном полуфинале Кубка Италии от «Милана». И два матча подряд, получается, клуб ещё и не забивает.

В чемпионате «Наполи» догнал «Интер» после того, как команда Индзаги проиграла «Болонье». Если посмотреть на календарь, то кажется, что «Наполи» становится даже фаворитом, у него простой календарь, а у «Интера» — сложный. Вот игра с «Ромой», через три дня будет первая игра с «Барселоной» на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. «Интер» выглядит уставшим. У него возрастной состав. В общем, сложно будет команде Симоне Индзаги, но она по-прежнему претендует на чемпионство, остаётся, как мне кажется, всё-таки фаворитом в борьбе за чемпионство. Но календарь очень сложный у «Интера».

И вот игра с «Ромой», которая в последний раз в чемпионате проигрывала в декабре, «Комо». С тех пор 15 матчей без поражений у «Ромы». С приходом Раньери команда стала дисциплинированнее защищаться, компактнее защищаться, лучше защищаться с точки зрения организации игры. Есть прогресс заметный, больше десяти побед при Раньери у «Ромы» в чемпионате. И она уже претендует на Лигу чемпионов, представьте себе, в трёх очках от четвёртого места римляне, от «Болоньи». Шансы есть на Лигу чемпионов, шансы есть спасти сезон, который выглядел провальным осенью. Но Раньери всё исправил. И вот игра с «Интером» в гостях.

Я думаю, что «Рома» сыграет в контратаку, «Интер» будет играть с позиции силы, но он, мне кажется, с первых минут рисковать не будет, зная силу соперника. Поэтому, честно говоря, я здесь большого количества голов не жду. Я возьму тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.83. Топовые матчи периодически случаются нерезультативными в Италии. Плюс в последних шести матчах с участием «Ромы» забивалось два и меньше голов», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».