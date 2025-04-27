«Интер» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Рома».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.60.

«Интер» и «Рома» сойдутся в очном матче 34-го тура Серии А. Интересная концовка сезона для обоих клубов, миланцы сразу за несколько трофеев борются, а римляне просто пытаются попасть в еврокубки.

Неприятные два последних матча провёл «Интер», в обоих проиграл. Можно сказать, что оба противостояния были принципиальными. Сперва в Серии А коллектив не справился с «Болоньей», уступил ей 0:1. Из-за этого интрига в борьбе за скудетто сильно увеличилась, потому что «Наполи» свой матч выиграл и сравнялся с подопечными Индзаги по очкам — у обоих по 71 баллу. Многие вспомнили, что если у них так и останется равное количество очков, то они сыграют «золотой матч». Было бы очень интересно на такое посмотреть.

Вторую неудачу пару дней назад «Интер» потерпел. Проиграл он в дерби «Милану», которое прошло в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Нельзя сказать, что прямо провалились подопечные Индзаги, но в атаке у них ничего не получалось, соперник же лучше реализовывал свои моменты — 0:3 по итогу.

Но я не думаю, что сильно «Интер» расстроился из-за вылета из Кубка Италии. Мягко говоря, тебе не так важен этот трофей, когда ты борешься за скудетто и за победу в Лиге чемпионов. Ранее в еврокубке миланцы прошли сложнейшую «Баварию», уже на следующей неделе им предстоит провести первый полуфинал с «Барселоной».

У «Ромы» всё проще. Она только в Серии А сейчас принимает участие. Положение в таблице у коллектива намного хуже, он пока не попадает вообще в еврокубки. Но подопечные Раньери находятся в шаге от повышения в топ-6. Сейчас они идут седьмыми и отстают от шестого «Лацио» и пятого «Ювентуса» всего на два балла. Правда, прямо на хвосте у римлян сидит «Фиорентина», имея на одно очко меньше. Так что борьба за еврокубки в этой части таблицы будет жаркой.

В последних матчах «Рома», в отличие от своего соперника, не проигрывала. У неё вообще за несколько месяцев была всего одна неудача, и та не в Серии А, а в Лиге Европы — 1:3 от «Атлетика». В остальных встречах почти всегда выигрывал коллектив.

Но тут я всё-таки поверю в «Интер». Да, уже через пару дней первый полуфинал ЛЧ, да, на неделе был непростой матч с «Миланом» в Кубке. Но всё-таки в этом сезоне Индзаги отлично использует ротацию. Серия А очень важна, сейчас коллективу никак нельзя снова терять очки.

Так что поставлю тут всё-таки на победу «Интера» со счётом 2:1 с коэффициентом 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».