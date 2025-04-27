«Наполи» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А в Неаполе

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Торино».

Ставка: победа «Наполи» 2:0 за 5.20.

«Наполи» и «Торино» сыграют в рамках 34-го тура Серии А 27 апреля. Жду тут победы хозяев поля. У них и турнирная мотивация огромная, и просто игровая форма лучше сейчас.

«Наполи» дождался своего шанса в Серии А. Уже несколько месяцев он преследует «Интер» с первого места после того, как сам позволил ему себя опередить. Миланцы почти не оступались и постоянно имели отрыв от подопечных Конте.

Но в прошлом туре ситуация наконец изменилась — миланцы потерпели неудачу, проиграли «Болонье». «Наполи» же свой шанс с «Монцей» не упустил, победил 1:0. Теперь у двух лидеров по 71 очку. Если такая ситуация сохранится до финала, то все не будут смотреть на дополнительные параметры, как в большинстве других лиг — оппоненты проведут «золотой матч», в котором и определится победитель чемпионата.

У «Торино» ситуация другая. Он идёт в середине таблицы и особых амбиций уже не имеет. Попасть в еврокубки клубу точно не удастся — отставание от топ-6 сейчас насчитывает 14 очков. Но и к зоне вылета туринцы точно не опустятся, отрыв большой. Так что «быки» просто доигрывают сезон.

В последних матчах подопечные Ваноли выступали не так удачно, шли на мини-серии без побед из трёх игр. За этот период «Торино» дважды сыграл вничью с «Венецией» (1:1) и «Лацио» (1:1), соперниками совершенно разного уровня. Затем ещё и «Комо» туринцы умудрились проиграть (0:1). Завершилась же серия в прошлом туре — 2:0 с «Удинезе».

В общем, я просто не вижу, за счёт чего тут «Торино» может навязать борьбу своему оппоненту. «Наполи» намного сильнее, класс игроков выше. Так сейчас ещё и снова вернулись реальные шансы на скудетто.

Так что жду уверенной победы неаполитанцев — ставлю на точный счёт 2:0 за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».