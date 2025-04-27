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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.65.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Тяжело тут поверить в победу моей любимой английской команды. Тут влияет и уже почти гарантированное чемпионство «красных», и провал «шпор», по крайней мере, в чемпионате.

В разных частях таблицы располагаются соперники. «Ливерпуль» идёт в привычной части турнира, на верхушке. Причём не просто подопечные Слота идут на лидирующих позициях, они находятся в шаге от гарантированного чемпионства. Речь идёт даже не о победе, мерсисайдцам хватит и одного очка, чтобы уже точно выиграть трофей. «Арсенал» слишком далёк – отрыв от второго места насчитывает 12 очков.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И всё было бы хорошо, если бы не другие турниры. В середине марта сразу два раза провалился «Ливерпуль», вылетел из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а также проиграл в финале Кубка лиги «Ньюкаслу». Очень обидные неудачи, но, само собой, этот сезон команда Слота всё равно запишет себе в актив – победа в АПЛ, да ещё и такая доминирующая, очень важна.

А вот «Тоттенхэм» явно уже скорее хочет забыть этот розыгрыш Премьер-лиги. Уже мало шансов на то, что команда Постекоглу даже в первой десятке финиширует. Провальный год провела она. Но, на самом деле, не всё ещё потеряно. Ведь у «шпор» есть реальный шанс выиграть Лигу Европы. Они вышли в полуфинал, где сыграют с «Будё-Глимт» — самым слабым оппонентом в турнире, другая пара – «Ман Юнайтед» и «Атлетик». С одним из них клуб, скорее всего, и сыграет в финале.

В общем «Ливерпуль» находится в лучшей форме, он ещё и чемпионство может оформить уже сейчас. «Тоттенхэму» же по факту не так важна эта встреча – у него через пару дней будет первый полуфинал ЛЕ.

Так что с уверенностью ставлю тут на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча за 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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