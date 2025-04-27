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«Сент-Луис» — «Виннипег»: ставка Германа Титова на матч Кубка Стэнли

«Сент-Луис» — «Виннипег»: ставка Германа Титова на матч Кубка Стэнли
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс».

Ставка: победа «Виннипега» за 2.26.

«Сент-Луис» вернул интригу в серию, обыграв «Виннипег» в матче номер три. «Блюз» забросили одному из лучших вратарей НХЛ Коннору Хеллебайку шесть шайб, а седьмую — уже вышедшему на замену Эрику Комри. Этот же настрой «музыкантам» необходимо перенести на четвёртый матч, чтобы сравнять счет в серии. «Сент-Луис» показал, за счёт чего может обыгрывать лучшую команду Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джетс» должны отреагировать на крупное поражение и добавить порядка в обороне. Прошлый матч «Виннипег» начал отвратительно, пропустив три шайбы за 16 минут. Впрочем, несмотря на крупное поражение, «Джетс» остаются фаворитами серии. Их состав более сбалансированный, а голкипер Хеллебайк не привык выдавать два плохих матча подряд. Поэтому поставим на победу «Виннипега» в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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