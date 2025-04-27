«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.75.

«27 апреля в полуфинале Кубка Англии сойдутся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Сейчас это примерно равные соперники, если судить по тому, как они проводят сезон в английской Премьер-лиге. Поле будет нейтральным — «Уэмбли». Но всё равно я верю в победу «горожан», им просто нужнее сейчас трофей.

Собственно, Кубок Англии — единственный шанс для команды Гвардиолы выиграть в этом сезоне хоть что-нибудь. Само собой, провальный год провела она, находилась в кризисе, в принципе, до конца из него так и не вышла. Летом «горожан» явно ждёт перестройка, уже известно об уходе Де Брёйне. Так что победа хотя бы в этом турнире очень нужна коллективу с эмоциональной точки зрения.

Для «Ноттингем Форест» этот сезон совершенно по-другому выглядит. И это при том, что в таблице АПЛ он с «Ман Сити» идёт почти на соседних местах уже очень давно. Само собой, условное третье или четвёртое место для «горожан» — провал, а для «лесников» — огромный успех. Команда Нуну Санту с большой вероятностью пройдёт в Лигу чемпионов, хотя это ещё не решённый вопрос.

Да, эта полуфинальная пара Кубка ещё интересная из-за того, что у них в АПЛ одинаковые ситуации. «Сити» сейчас идёт на третьем месте с 61 баллом, а «Форест» — на четвёртом, имея на одно очко меньше. И пока преследователи тоже имеют с ними минимальный разрыв. Концовка сезона в Премьер-лиге будет захватывающей.

Но встаёт простой вопрос: нужна ли «Ноттингем Форест» обязательно победа в Кубке, учитывая, что она позволяет участвовать в Лиге Европы, но сами «лесники» с большой вероятностью пройдут в Лигу чемпионов через АПЛ? Я в этом не уверен. А вот «Ман Сити» с точки зрения статуса трофей необходим. В похожей ситуации в прошлом году был «Ман Юнайтед», который тоже выиграл Кубок и подсластил себе пилюлю. Кстати, в финале он как раз с «горожанами» справился.

В общем, верю в то, что в финале мы увидим именно «Манчестер Сити». Ставлю на его победу за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».