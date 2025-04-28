«Удинезе» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

28 апреля состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно 51% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Болонья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.