«Удинезе» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Удинезе» — «Болонья».

Ставка: «Болонья» победит за 1.90.

У «Удинезе» чёрная полоса. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает шесть встреч (одна ничья против пяти поражений). Причина спада — кадровые потери. Каждый год одно и то же.

Тем временем «Болонья» пребывает в замечательном расположении духа и снова норовит закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Победив во встрече предыдущего тура лидирующий «Интер» (1:0), поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Так и до вторых еврокубков подряд недалеко!

По пятам идут «Ювентус» и «Лацио». Большая конкуренция подстёгивает красно-синих. Заряженные мотивацией, они выиграли шесть из восьми предыдущих матчей чемпионата Италии. Не смогли победить располагающиеся выше в турнирной таблице «Наполи» (1:1) и «Аталанту» (0:2). Середняков и аутсайдеров же одолевают без особых проблем.

Помимо неплохих шансов добыть путёвку в Лигу чемпионов, у подопечных Винченцо Итальяно есть возможность выиграть Кубок Италии. Вышли в финал турнира, на днях победив в ответной встрече этот самый «Удинезе» (2:1). «Болонья» — это про стабильность в игре и результатах. Несмотря на то что встреча пройдёт в Удине, красно-синие — явный фаворит.