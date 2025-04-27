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Названы шансы Овечкина забить четвёртый гол в серии с «Монреалем»

Названы шансы Овечкина забить четвёртый гол в серии с «Монреалем»
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28 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Белл-центр» в городе Монреаль.

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Первое вбрасывание запланировано на 1:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Кэпиталз».

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.55. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики ожидают, что четвёртый матч серии плей-офф НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.72.

На гол российского форварда Александра Овечкина выставлен коэффициент 1.80 (около 55%). Лидер «Кэпиталз» набрал четыре (3+1) очка в трёх предыдущих встречах серии.

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