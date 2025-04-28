Кто выиграет Лигу чемпионов: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на победителя Лиги чемпионов перед стартом полуфиналов.

Ставка: «ПСЖ» завоюет трофей за 3.30.

За команду Луиса Энрике — по-настоящему комфортный график. «Пари Сен-Жермен» уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1. Финал Кубка Франции — только в конце мая. Так что вся подготовка здесь и сейчас настроена на «Арсенал».

«ПСЖ» сейчас как никогда близок к победе в Лиге чемпионов. Даже звёздный состав с Мбаппе, Месси и Неймаром был не так хорош. Встречи с «Ливерпулем» — настоящая конфетка. С «Астон Виллой» в какой-то момент чуть было не упустили преимущество, однако всё равно прошли дальше.

Чемпионство «канониров» оценивают в 3.50, а уверенная победа над «Реалом» добавила вистов команде. За чемпионство в АПЛ «Арсенал» уже не борется, от третьего места — отрыв в пять очков за четыре тура до финиша. Не так комфортно, как у «ПСЖ», однако к ротации состава Микель Артета вполне может прибегать. Да, предстоят ещё матчи и с «Ливерпулем», и с «Ньюкаслом», но это будет уже после полуфинальных игр в Лиге чемпионов. Из проблем — до конца сезона выбыл Габриэл. Обойма у испанского тренера всё же коротковата, так что это большая потеря. В общем, в такой паре предсказать победителя крайне сложно.

Если брать ставки на чемпионство, мы бы смотрели в сторону пари на «ПСЖ». Луис Энрике сколотил реально классную команду, да и столько лет парижане идут к этому титулу! А график у них самый простой, да и с травмами особых проблем нет. Так что мы бы проверяли здесь победу «ПСЖ».