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«Лацио» — «Парма»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Лацио» — «Парма»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Серии А «Лацио» — «Парма».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.15.

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«Лацио» вылетел из Лиги Европы от рук «Будё-Глимт» и Никиты Хайкина, ему остаётся лишь бороться за финиш в топ-4 чемпионата Италии. Шансы, конечно, есть, но будет сложно. У команды 59 очков в кармане и три очка отставания. Вся проблема в конкурентах, которых здесь много. И все хотят в Лигу чемпионов и другие еврокубки.

Дополнительные проблемы создаст «Парма». Команда пытается сохранить прописку в чемпионате Италии и борется за выживание. Отрыв от зоны вылета не так большой, чтобы можно было расслабиться. Да она и не расслабляется. Беспроигрышная серия составляет шесть матчей, а недавно получилось победить всухую «Ювентус» (1:0).

Вообще, «Парма» сейчас не так много забивает, а пропускает ещё меньше. «Лацио» же подсдулся. Может забить много и выиграть, но в основном тотал мячей в матчах с его участием не превышает двух штук. Судя по игре соперника, не привысит и теперь.

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