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«Арсенал» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов
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29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.

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