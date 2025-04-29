«Арсенал» — «ПСЖ»: определён самый вероятный счёт

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29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.10). Следом идёт победа «ПСЖ» 1:0 (7.50) и точный счёт 2:1 в пользу парижан (8.80).

Чуть ниже оценивается вероятность победы хозяев со счётом 2:0 (9.90).