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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч Кубка России

29 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Спартак» примет московское «Динамо». Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно 47% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.