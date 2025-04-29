«Спартак» — «Динамо»: назван самый вероятный счёт матча

29 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Спартак» примет московское «Динамо». Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно 47% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.20). На победу «Спартака» 1:0 дают 7.80, точный счёт 2:1 в пользу красно-белых доступен за 8.60.