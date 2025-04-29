«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

Ни разу в этом сезоне в сетку ворот подопечных Микеля Артеты не попало больше двух мячей за встречу. У «канониров» лучший показатель пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ.

«ПСЖ» сейчас просто шикарен. Луис Энрике научил команду доминировать в каждой встрече. Такой футбол Микель Артета стремится поставить «Арсеналу» уже не первый год, но получается с переменным успехом. А вот у парижан сбоев сейчас почти не бывает.

Взять тот же матч последнего тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:3). Поражение стало для красно-синих первым в текущем розыгрыше первенства. Дело тут не в расслабленности из-за досрочной победы в чемпионате. Просто соперник реализовал всё, что только можно было. Плюс серьёзной преградой стал поймавший кураж Марцин Булка. Поляк парировал кучу ударов. Не дал забить Хвиче Кварацхелии и Усману Дембеле.

Главным антигероем матча стал Джанлуиджи Доннарумма, который за счёт статуса выигрывает конкуренцию у Матвея Сафонова. Периодически итальянец чудит, но сокомандники стараются максимально снизить на него нагрузку. К слову, напрашивается пари на тотал меньше 2.5 мяча и теперь. Коэффициент — 1.92.

Вряд ли по содержанию будет разительное отличие от матчей «ПСЖ» с «Ливерпулем». Ожидается столь же близкая и интересная игра, однако с минимальным количеством забитых мячей. Соперников периодически подводит завершение, зато в обороне чаще всего порядок. Да и в первом встрече вряд ли кто-то захочет рисковать, чтобы нарваться на гол.