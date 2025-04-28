«Удинезе» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Болонья».

Ставка: победа «Болоньи» 2:1 за 8.00.

«Удинезе» и «Болонья» сойдутся в очном матче 34-го тура чемпионата Италии. Отдаю тут предпочтение гостям не только из-за их позиции в турнире, но и из-за разных результатов соперников в последних матчах.

«Удинезе» проваливал последние встречи. Сейчас у него идёт серия из пяти проигрышей кряду. Причём далеко не все соперники за этот период были конкурентными у «зебр» — 0:1 от «Вероны» и от «Дженоа», 0:2 от «Торино». Вполне клуб с ними мог бы и за большее бороться. Проигрыши «Интеру» (1:2) и «Милану» (0:4) уже удивляют меньше.

В таблице у клуба до серии неудач был небольшой отрыв от преследователей. Так что очень низко «Удинезе» не опустился — с 40 очками он идёт на 11-й строчке. Но сейчас «Комо» и «Дженоа» с позиций ниже имеют с ним минимальный разрыв. Так что «зебры» в ближайшее время рискуют опуститься ещё ниже.

«Болонья» же, напротив, отлично проводила последние игры. Недавно у неё была длинная серия побед, благодаря которой команда значительно улучшила положение в Серии А. Правда, недавно серия прервалась — 1:1 с «Наполи» и 0:2 с «Аталантой». Но затем «красно-синие» добыли более значимый результат, перекрыв те две неудачи: они обыграли лидера чемпионата, «Интер» (1:0).

Так что интрига теперь вернулась не только в борьбе за скудетто, но и за топ-4. С 69 очками «Болонья» снова поднялась на четвёртое место. «Ювентус» и «Лацио» всё ещё имеют минимальный разрыв с ней — одно очко. Так что терпеть неудачи в оставшихся турах никак нельзя.

Поэтому я тут не сомневаюсь в победе «Болоньи». «Удинезе», с одной стороны, терять уже нечего, он точно завершит сезон в середине турнира. С другой стороны, «зебры» точно намерены прервать свою серию проигрышей.

Так что жду победы «Болоньи», но не с сухим счётом — 2:1 за 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».