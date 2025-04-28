«Удинезе» — «Болонья»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на встречу Серии А «Удинезе» — «Болонья».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Удинезе» — «Болонья», 34-й тур Серии А. «Удинезе» в середине таблицы, он не вылетит и в еврокубки не попадёт. Сейчас у команды плохая серия — пять поражений в последних шести встречах. До этого была хорошая серия из пяти матчей без проигрышей, четыре победы и одна ничья. Но сейчас всё не очень хорошо. Однако при этом, повторюсь, не грозит клубу вылет, так что команда в относительной безопасности.

У «Болоньи» более сложная ситуация в чемпионате. Она, конечно, лучше, чем у противника, но график напряжённый, задача ещё не решена. «Болонья» борется за четвертое место, за топ-4, за Лигу чемпионов. Она конкурирует с несколькими клубами, и вот «Ювентус», один из конкурентов «Болоньи», в этом туре обыграл «Монцу» и поднялся на четвёртое место, и «Болонье» нужно теперь одерживать победу, чтобы возвращаться в топ-4, временно она откатилась на пятую строчку из-за того, что «Ювентус» свой матч выиграл.

В общем, встреча с «Удинезе» в гостях будет в любом случае непростой. «Болонья» ещё и в финал Кубка Италии вышла, одолев «Эмполи» в ответном матче. В финале «Болонья» сыграет с «Миланом». И этот выезд, в общем, непростой будет в любом случае.

Я здесь в исход, честно говоря, лезть не буду. Сложно всё-таки прогнозировать победу «Болоньи», и на то, что она не проиграет, коэффициент маленький дают. Я возьму количество голов во встрече — два или три с коэффициентом 1.99», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».