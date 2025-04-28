«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 5.30.

«У челябинцев сильнее нападение, у динамовцев — вратарская линия. Команда Кудашова далека от идеала игры в обороне, но и «Трактор» по ходу плей-офф удивил способностью дарить сопернику фору в три шайбы. Игровой тонус чуть лучше у гостей — но, опять же, хозяева отдохнули побольше и могут создать бело-голубым много проблем за счёт свежести.

Предсказать победителя трудно, но всё же назову фаворитом уральскую команду. Если она в чём-то явно сильнее москвичей — так это в характере. Кубковые камбэки «Трактора» уже стали легендой. Тогда как если у динамовцев по ходу дела не идёт — то они часто и не могут переломить ход неудачной встречи в свою пользу. Есть ощущение, что мастеровитая атака хозяев, по крайней мере на старте серии, будет способна давать результат в любых обстоятельствах. Ставим на результативную победу Челябинска — ведь зная, как могут оба соперника проваливаться в обороне, можно уверенно прогнозировать шесть-семь заброшенных шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».