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«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 5.30.

«У челябинцев сильнее нападение, у динамовцев — вратарская линия. Команда Кудашова далека от идеала игры в обороне, но и «Трактор» по ходу плей-офф удивил способностью дарить сопернику фору в три шайбы. Игровой тонус чуть лучше у гостей — но, опять же, хозяева отдохнули побольше и могут создать бело-голубым много проблем за счёт свежести.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предсказать победителя трудно, но всё же назову фаворитом уральскую команду. Если она в чём-то явно сильнее москвичей — так это в характере. Кубковые камбэки «Трактора» уже стали легендой. Тогда как если у динамовцев по ходу дела не идёт — то они часто и не могут переломить ход неудачной встречи в свою пользу. Есть ощущение, что мастеровитая атака хозяев, по крайней мере на старте серии, будет способна давать результат в любых обстоятельствах. Ставим на результативную победу Челябинска — ведь зная, как могут оба соперника проваливаться в обороне, можно уверенно прогнозировать шесть-семь заброшенных шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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