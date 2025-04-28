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«Трактор» — «Динамо»: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ

«Трактор» — «Динамо»: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ
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Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.00.

«Сразу отмечу, что я в этой серии буду ставить на москвичей. Мне кажется, у них были на первых двух раундах более мастеровитые соперники, которые играли в противоположных стилях, однако бело-голубые сумели подстроиться и под СКА, и под «Ак Барс» и уверенно забрали обе серии. Причём с «Ак Барсом» они взяли четыре матча подряд, уступая, казалось бы, после двух игр на своём льду 0-2, но перевернули эту серию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Трактора» в первых раундах были соперники, не сопоставимые со СКА и «Ак Барсом». «Адмирал» с трудом попал в кубковую часть. Ну а потом минчане, для которых выход во второй раунд — это уже достижение.

В первом матче, я думаю, «Динамо» на том кураже, который их охватил в серии с казанцами, продолжит действовать в том же духе. Тем более что они знают, как атаковать и как обороняться. Если взять вратарей, то Подъяпольский — один из героев нынешнего плей-офф. Чего не скажешь о его оппоненте, Фукале, который иногда пропускает очень странные шайбы. Да и защитник там один, Логан Дэй, чего стоит — постоянно ошибается в своей зоне. Конечно, мы все помним, как челябинцы начинают многие матчи, сразу отдавая преимущество сопернику и потом героическими усилиями переворачивая игру: уступали 0:4 «Адмиралу», 0:3 минскому «Динамо».

Я думаю, с московским «Динамо» такие фокусы уже не пройдут. Первый матч москвичи обязаны забирать, потому что у них нет преимущества своего льда. Если будут все семь матчей, серия завершится в Челябинске. Поэтому срочно нужно что-то забирать в гостях, и в первой игре они вполне могут это сделать. Просто ставлю на победу московского «Динамо» в матче», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

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