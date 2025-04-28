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«Трактор» — «Динамо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ

«Трактор» — «Динамо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Трактор» – «Динамо».

Ставка: ТБ 5 за 1.90.

«Первый полуфинал начался ещё накануне, а вместе со стартом новой недели стартует серия победителя Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ — «Трактора» — с командой, которой заняла второе место на Западе — московским «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды встречались в прошлом сезоне на этапе второго раунда и весьма неожиданно сыграли со счётом 4-0 в пользу «Трактора», хотя именно бело-голубые тогда были с более высоким посевом и вообще в прошлом сезоне победили в регулярном чемпионате.

Сейчас команды уже на этапе 1/2 Кубка Гагарина. «Трактор» на своём пути победил «Адмирал» со счётом 4-2 в серии и минское «Динамо» со счётом 4-1. Московское «Динамо», на мой вкус, противостояло гораздо более серьёзным соперникам — СКА и «Ак Барсу». Но, несмотря на статус соперника, в обеих сериях победило со счётом 4-2.

Букмекеры оценивают эту серию как равную. Небольшое преимущество у «Трактора», которое объясняется фактором домашней площадки.

В первом матче этой серии команды будут присматриваться друг к другу, и с учётом этого я ожидаю, что игра будет не самой закрытой. Выберу ТБ 5 с коэффициентом 1.90. Мастерства у обеих команд с запасом, так что верю в голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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