Эксперты назвали фаворита РПЛ после 26-го тура

В РПЛ завершился 26-й тур. Лидер — «Краснодар» — одержал тяжелейшую победу над махачкалинским «Динамо» (3:2), а вот «Зенит» не смог переиграть московских динамовцев (1:1). В дерби всея Руси ЦСКА переиграл «Спартак» (2:1) и поднялся на третье место. Теперь краснодарцы опережают петербуржцев на четыре очка, армейцев — на семь и спартаковцев — на восемь очков.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом на чемпионство. Поставить на то, что команда Мурада Мусаева завоюет золотые медали, можно за 1.55. Вероятность того, что «Зенит» продолжит свою победную серию, которая сейчас составляет шесть чемпионств подряд, оценили в 2.70.

Шансы ЦСКА и «Спартака» стать чемпионами куда ниже. На команду Марко Николича предлагают коэффициент 50.00, а на подопечных Деяна Станковича можно заключить пари за 75.00.

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Рубин», «Зенит» сыграет с «Пари НН», ЦСКА на выезде встретится с «Ахматом», а «Спартак» отправится в гости к «Факелу».