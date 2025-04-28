РФС получил от букмекеров 1,61 млрд рублей целевых отчислений в I квартале 2025 года

Российский футбольный союз (РФС) отчитался о распределении целевых отчислений букмекеров за I квартал 2025 года. За первые три месяца организация получила 1,61 млрд рублей, говорится в документе на сайте РФС.

1,15 млрд рублей (70%) из этой суммы пойдут на развитие профессионального спорта, 328,27 млн рублей (20%) — на развитие детско-юношеского спорта, 164,14 млн рублей (10%) — на развитие массового спорта.

Целевые отчисления, полученные РФС в I квартале 2025 года, заметно выросли в сравнении с показателем 2024 года. Тогда за первые три месяца организация получила 1,05 млрд рублей, что на 53,3% ниже.