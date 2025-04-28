«Удинезе» — «Болонья»: прогнозы и ставки на матч Серии А 28 апреля

28 апреля состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно 52% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Болонья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

У «Удинезе» чёрная полоса. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает шесть встреч (одна ничья против пяти поражений). Причина спада — кадровые потери. Каждый год одно и то же. Только «маленькие зебры» наберут ход, как кто-то из лидеров или сразу несколько получают травмы, и результаты стремительно ухудшаются.

«Болонья» пребывает в замечательном расположении духа и снова норовит закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Победив во встрече предыдущего тура лидирующий «Интер» (1:0), поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А.