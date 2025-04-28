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«Арсенал» — «ПСЖ»: когда матч 1/2 финала Лиги чемпионов, прогнозы и ставки

«Арсенал» — «ПСЖ»: когда матч 1/2 финала Лиги чемпионов, прогнозы и ставки
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29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.

Складывается ощущение, будто «ПСЖ» надоело в чемпионате Франции, в результате чего он решил заявиться в АПЛ, где уровень конкуренции выше. Просто это уже третий соперник из Англии для парижан в текущем плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» потерпели фиаско. Слово за «Арсеналом».

Лондонцы на предыдущей стадии самого престижного клубного международного турнира победили мадридский «Реал» (3:0 и 2:1). Прекрасная организованность защиты предопределила исход.

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