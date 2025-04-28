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«Верона» — «Кальяри»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А 28 апреля

«Верона» — «Кальяри»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А 28 апреля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч итальянской Серии А «Верона» — «Кальяри».

Ставка: победа «Вероны» с форой (0) за 1.73.

«В рамках 34-го тура Серии А состоится матч между «Вероной» и «Кальяри». Игра пройдёт на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне и обещает быть решающей для обеих команд в борьбе за выживание в элите итальянского футбола.

Италия — Серия А . 34-й тур
28 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Верона
Верона
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Верона» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В последнем туре команда потерпела поражение от «Ромы» со счётом 0:1. У «Вероны» под вопросом участие в матче лучшего бомбардира Тенгстедта. Также не сыграет из-за травмы марокканец Абду Арруи.

В то время как «Кальяри» располагается на 16-й строчке с 30 очками, после двух поражений подряд от «Фиорентины» (1:2) и «Интера» (1:3). В первом круге «Кальяри» выиграл 1:0 благодаря голу Пикколи, но в этом матче Пикколи будет отсутствовать из-за перебора жёлтых карточек.

Кстати, «Верона» не уступает «Кальяри» дома с 2006 года. В последних семи встречах «Кальяри» смог победить лишь однажды.

Учитывая фактор домашнего поля, считаем, что «Верона» считается фаворитом в матче. Поставим на её победу с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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