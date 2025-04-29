«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Спартак» — «Динамо».

Ставка: «Спартак» победит за 2.08.

Что-то у легендарного Деяна Станковича вышло из-под контроля. Болельщикам остаётся только возлагать надежды на то, что красно-белые хорошенько настроятся на Кубок России. На днях они потерпели досадное поражение на своём поле от ЦСКА (1:2). Нельзя проигрывать второе дерби подряд дома и лишаться шансов закончить сезон с трофеем. Такое просто не поймут, учитывая, какие были трансферы.

Московское «Динамо» могло бы закуситься и доставить немало хлопот «народной команде». При одном важном условии — если бы встреча проходила на «ВТБ Арене». Бело-голубые крайне чувствительны к наличию поддержки родных поклонников. Без неё смотрятся совершенно неуверенно и неубедительно.

Подопечные Марцела Лички занимают второе место в лиге по xG дома. На своём поле выиграли 9 из 13 матчей чемпионата России. На днях отняли очки у «Зенита» (1:1)! А вот в гостях — всего четыре победы, одержанные над середняками и аутсайдерам. Здесь всё красноречиво.

Кроме того, история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Потерпели поражения в четырёх из пяти последних игр. Другая завершилась вничью. Нельзя сказать, что «Спартак» — явный фаворит. Однако в его победу верится куда больше. На «Лукойл Арене» красно-белые выиграли 9 из 14 встреч РПЛ. Сумеют выиграть и теперь.