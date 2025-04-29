«Вегас» — «Миннесота»: букмекеры оценили шансы в пятом матче серии

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30 апреля состоится пятый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас» примет «Миннесоту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайс.

Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск. Счёт в серии равный — 2-2.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно составляет 54% вероятности.

Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10.