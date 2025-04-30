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«Вегас» — «Миннесота»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли

«Вегас» — «Миннесота»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на пятую игру серии «Вегас» — «Миннесота».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.77.

2-2 в серии — всё самое интересное впереди. Голкиперам не позавидуешь, у них просто колоссальный объём работы. В четвёртом матче серии на двоих совершили более 70 сейвов и всё равно суммарно пропустили семь шайб. Мастерство нападающих слишком велико, так что защитники и вратари не всегда поспевают за ними.

Ошибочно полагать, что из-за домашней арены «Голден Найтс» — фавориты. В большинстве случаев поддержка родных болельщиков даёт преимущество, так как заряжает хоккеистов дополнительной энергией. Но вся соль в том, что больше «Миннесоты» очков в регулярке на выезде набрали только три команды. Очень классно «Уайлд» играют вдали от дома.

Единственным вариантом для ставки видится тотал больше 5.5 шайбы. Вполне вероятно, Кирилл Капризов и Иван Барбашёв вновь порадуют результативностью. Российские хоккеисты создают красоту и своей энергетикой заряжают одноклубников. Ждём продолжения голевого банкета!

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