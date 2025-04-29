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Названы шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»

Во вторник, 29 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу уфимцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Никитина. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.55. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90.

В то же время аналитики считают, что хоккей во втором матче серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма доступна за 1.55 (около 60%), итоговый успех «Салавата» идёт за 2.50 (40%).