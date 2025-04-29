«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз на второй матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.00.

В первой игре с «Авангардом» ярославский «Локомотив» пропустил первым, а затем уступил со счётом 1:4. Что-то похожее было и в первом матче с «Салаватом Юлаевым». Однако, как показала практика, адаптироваться к сопернику железнодорожники умеют очень хорошо.

После поражения от омичей ярославцы выдали серию из трёх побед. Нечто похожее может быть и теперь. Как минимум вторую игру на своём льду они должны забрать. Во-первых, ехать в Уфу к нынешнему «Салавату» при 0-2 в серии — крайне опрометчивое допущение. Нужно восстановить баланс.

Во-вторых, сам «Салават Юлаев» уже выполнил минимальную задачу на первый выезд в Ярославль, а потому наверняка немного расслабится. Всё это приведёт к тому, что «Локомотив» сумеет победить и сравнять счёт в серии. Наверняка снова будет давить и на этот раз забьёт больше, чем соперник.