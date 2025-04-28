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Бонусный переполох от БК «Леон»: фрибет 1000 рублей за пари на спортивное событие!

Бонусный переполох от БК «Леон»: фрибет 1000 рублей за пари на спортивное событие!
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Готовы к мощному потоку спортивного адреналина? Букмекерская компания «Леон» приглашает к участию в новой акции «Бонусный переполох». С 1 по 30 мая ваше заключённое пари становится билетом в мир ярких эмоций и бонусов – фрибет 1000 рублей ждёт каждого, кто готов покорять новые спортивные вершины!

«Бонусный переполох» – акция, которая зарядит любителей спортивных прогнозов энергией на максимум. Заключайте пари на любое спортивное событие, а БК «Леон» начислит фрибет 1000 рублей, даже если прогноз не сыграет. Полученный фрибет позволит внести в купон новый исход и в случае успеха вывести чистый выигрыш на основной счёт.

Чтобы забрать свой фрибет, нажмите кнопку «Принять участие» на сайте или в мобильном приложении БК «Леон».
Затем заключите пари: внесите в купон исход на любое спортивное событие в линии с коэффициентом от 1.70 и суммой от 1000 рублей. Исход неважен, главное – чтобы пари было рассчитано в период проведения акции (с 1 по 30 мая).

После расчёта пари фрибет в размере 1000 рублей автоматически зачислится на ваш бонусный счёт. Используйте фрибет для ординара с коэффициентом от 1.90 до 3.00. Пари должно быть заключено в течение двух дней и рассчитано в течение четырёх дней с момента получения бонуса.

Если пари с фрибетом сыграет, чистый выигрыш поступит на бонусный баланс и будет доступен к выводу через кнопку «Забрать» в разделе личного кабинета «Мои бонусы».

Не упустите свой шанс! С 1 по 30 мая БК «Леон» превращает пари на спортивные события в приключение! Формируйте прогноз на исход матча, забирайте фрибет и наслаждайтесь вихрем спортивных эмоций. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте БК «Леон». Принимайте участие и позвольте вашей спортивной интуиции обеспечить вас максимальным адреналином от непредсказуемых исходов и решающих моментов!

Реклама. ООО «Леон». ИНН: 7707760834

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