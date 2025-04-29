«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.80.

«Московское дерби пройдёт в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов — «Спартак» на своём поле примет «Динамо». Обе команды пытаются высоко финишировать в РПЛ, не уверен, насколько основными будут их составы сейчас. Так что и исход предсказать не так легко.

«Спартак» к этому матчу подходит после обиднейшего поражения в РПЛ — 1:2 от ЦСКА. В целом на проигрыш клуб точно не наиграл, он больше моментов создал, но вот реализовать их не смог. ЦСКА грамотно защищался. Плюс, как это часто бывает, были вопросы к судейству, особенно в концовке. В итоге команда Станковича важные очки потеряла.

И это была не первая за долгое время неудача «Спартака» в РПЛ. Не так давно клуб ещё и махачкалинскому «Динамо» проиграл — тоже 1:2. Ранее он смог догнать по очкам «Зенит» в Премьер-Лиге, был не так далёк от лидирующего «Краснодара». Но сейчас коллектив опустился на четвёртое место.

У «Динамо» ситуация ещё хуже. У него просто мало побед за последнее время — всего две в восьми играх. В недавних встречах клуб не проигрывал, но он зачастил с ничьими, причём в противостояниях с разными по уровню оппонентами — 1:1 с «Пари НН», 0:0 с ЦСКА, 1:1 с «Зенитом». Победа же случилась недавно у подопечных Лички только в игре с «Рубином» (3:1). В таблице чемпионата «Динамо» идёт сейчас за «Спартаком» — на пятой строчке.

В этом сезоне клубы уже друг с другом три раза играли, и ни разу победа не доставалась «Динамо». В РПЛ они поделили очки в первом круге — 2:2. Также московские команды встречались дважды в групповом раунде Кубка, тогда оба раза победа доставалась «Спартаку» — 3:0 и 3:2.

На этот раз я тоже за «Спартак» — беру его победу со счётом 2:1 с коэффициентом 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».