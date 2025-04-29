«Спартак» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на игру Пути регионов Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.84.

«Дичайший график и у тех, и у других. Достаточно сказать, что в чемпионате и «Спартак», и «Динамо» сыграли всего два полных дня назад. И в этой ситуации даже приобретает значение то, что у «Динамо» был матч днём, а у «Спартака» вечером. Немножко больше времени для отдыха.

«Динамо» в хорошем настроении после ничьей с «Зенитом». Во втором тайме этой домашней игры «Динамо» имело преимущество. Вполне могли победить чемпиона, итог вы знаете (1:1).

«Спартак» не так доволен тем, что было, естественно, потому что проиграл ЦСКА со счётом 1:2. И как раз во втором тайме показалось, что немножко «Спартак» сдал, если сравнивать физическое состояние двух команд, оно представляется важным в такой ситуации.

С другой стороны, у «Спартака» скамейка длиннее, у них чуть ли не каждая позиция, особенно в атаке, продублирована таким же классным игроком, поэтому здесь «баш на баш», что называется. Давайте прямо скажем, что на чемпионство надежд мало у тех и других, особенно у «Динамо». «Спартак» занимает четвёртое место и от «Зенита», который идёт вторым, отстаёт на четыре очка. «Динамо» — на пятом месте, от «Спартака» отстаёт на три очка.

Поэтому в этой ситуации… какова цена призового места, тех же бронзовых медалей, в отсутствие еврокубков? Я говорил с ветеранами, в частности «Спартака», говорил со Шмаровым, и они сказали, что если перед ними поставить выбор — бронзовые медали или трофей, то, конечно, Кубок России. Потому что, опять же повторяю, еврокубков нет. И особо неважно, какое место будет занято в итоге.

А вот трофей будет оправданием сезона и для «Спартака», и для «Динамо», потому что у обеих команд были свои проблемы по ходу сезона. Есть претензии у болельщиков. Но вот взять Кубок России под конец — это очень громко.

Есть у меня статистический фактор: «Динамо» не выигрывает у «Спартака» с осени 2023 года. После этого было пять побед красно-белых и две ничьих. В первом круге сыграли 2:2, матч второго круга чемпионата состоится 11 мая на стадионе «Динамо».

Мне сложно представить, что такая серия может длиться бесконечно. И мне кажется, что настало время «Динамо» как раз в этой серии сказать своё слово и её прервать. Тем более о физическом состоянии, о том, как «Динамо» выглядело в матче с «Зенитом», я уже сказал.

Поэтому, прикидывая все варианты в этом матче, я бы поставил на то, что «Динамо» не проиграет», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».