«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Спартака» за 1.99.

«Спартак» и «Динамо» встретятся в Кубке России. Два топовых соперника, которые, кажется, должны были играть в Пути РПЛ. Однако они уже успели вылететь оттуда в Путь регионов, где теперь сыграют за право выхода в финал.

Обе команды подходят к этому противостоянию не в лучшей форме. Причём примечательно, что они обе «пострадали» от ЦСКА недавно. Команда Лички так и вовсе с армейцами трижды в 2025 году играла и ни разу не победила — дважды в Кубке (1:2 и 0:0) и один раз в РПЛ (1:3). Но и в других недавних встречах терпел коллектив неудачи — 1:1 с «Пари НН» и 1:1 с «Зенитом». Впрочем, ничью с питерцами сейчас полноценной неудачей тяжело назвать.

«Спартак» тоже играл с ЦСКА, причём пару дней назад — в прошлом туре РПЛ. Матч был важнейшим с точки зрения турнирной ситуации, и команда Станковича провалилась в нём. Армейцы контролировали игру, не давали особо ничего сделать красно-белым в атаке, по крайней мере, того, что привело бы к голу. Итог — 1:2. Красно-белые почти сумели увезти с игры одно очко, но пропустили в самой концовке второй мяч.

После прошлого тура РПЛ оппоненты в этой паре заняли соседние места. Между ними три очка, выше идёт «Спартак» — на четвёртой строчке. «Динамо» же располагается на пятом месте. Не думаю, что оба они за топ-2 ещё могут побороться.

«Спартак» после проигранного дерби будет разозлён. Думаю, хозяева поля во втором подряд матче не провалятся. Теперь, когда шансов на успех в РПЛ стало ещё меньше, они намерены побороться за Кубок России. Ставлю на победу красно-белых за 1.99», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».