«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.14.

«Арсенал» и «ПСЖ» сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Само собой, интереснейшая пара, сложно сказать, кто тут точно является фаворитом — оба ранее выбили сильных оппонентов из турнира.

«Арсенал» показал отличный результат в четвертьфинале Лиги чемпионов. Клуб встречался с мадридским «Реалом», неофициальным «королём» турнира, за который в этом сезоне ещё и Мбаппе играет. Однако мадридцы всё равно проводят не лучший сезон, имеют много проблем, в том числе и в линии атаки. У «канониров» же всё намного лучше, это их второй сезон, когда они стабильно идут вторыми в АПЛ, пусть и за чемпионство пока не борются до финиша. Итог их противостояния — две победы команды Артеты (3:0 и 2:1), у соперника шансов не было.

А вот «ПСЖ» уже пришлось выбивать из турнира двух других сильных представителей Англии. Причём один из них вообще считался главным фаворитом турнира — «Ливерпуль». Но в итоге сложилось впечатление, что «Астон Вилла» в четвертьфинале больше проблем доставила команде Энрике. Это отразилось и на результатах — с «Ливерпулем» были две уверенные игры, пусть и первая — проигранная (0:1 и 2:0), а вот с «Виллой» было не так просто, близки англичане даже к камбэку были (3:1 и 2:3).

В домашних чемпионатах у них разные ситуации. «ПСЖ» доминирует в Лиге 1. Причём не с первых туров у него всё получалось, были трудности. Но потом коллектив набрал ход, и его было не остановить — серьёзной оппозиции в турнире не было. В последних турах начал терять очки клуб, явно особо не делая ставку на чемпионат, он и так гарантировал себе победу в нём.

«Арсенал» же, как я говорил, стабильно вторым идёт в АПЛ. «Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионство, «канониры» же теоретически могут потерять второе место, опуститься ниже. Но я в это особо не верю, клуб всё равно выступает хорошо, почти не проигрывает, изредка завершая встречи мировыми.

Так что тут большая интрига. Третья встреча для «ПСЖ» с английской командой в ЛЧ. На чемпионаты им отвлекаться не приходится. Всё-таки здесь я поверю в «Арсенал». Меня он в четвертьфинале больше убедил в своём уровне, в своих шансах на успех в этой ЛЧ. Клуб грамотно играл, атаковал, созидал, возвращался вовремя в оборону. Плюс сейчас игра пройдёт в Лондоне», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».