«Арсенал» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Арсенала» 2:1 за 8.00.

«Полуфинал Лиги чемпионов откроют «Арсенал» и «ПСЖ». У парижан, конечно, интересная сетка в турнире — это их третья подряд встреча с сильным представителем Англии. Ранее они уже выбили нового чемпиона АПЛ. В общем, нельзя сказать, что шансов на успех у «канониров» намного больше, чем у их оппонента.

Обе команды к очному противостоянию подходят не на серии побед. У «ПСЖ» ситуация чуть хуже, если смотреть на результаты — дважды за последнее время проиграл коллектив. Один раз буквально пару дней назад, 1:3 с «Ниццей» в Лиге 1. Причём это было первое поражение команды Энрике в этом розыгрыше турнира, до этого было шесть ничьих и 24 победы. Впрочем, не думаю, что её сильно расстроила эта неудача — клуб ранее гарантировал себе чемпионство в турнире.

Ещё одна неудача произошла в прошлом раунде Лиги чемпионов. Заслуженные 2:3 с «Астон Виллой». Причём могли англичане даже камбэк совершить, едва не забили четвёртый мяч, переведя их противостояние в дополнительное время. Но итог — победа «ПСЖ» с общим счётом 5:4. В остальных матчах почти всегда выигрывала команда Энрике.

У «Арсенала» проигрышей давно не было. Но, в отличие от своего соперника, команда время от времени играла вничью. Причём все мировые были у неё не с самыми сложными противниками за последние месяцы — 2:2 с «Кристал Пэлас», 1:1 с «Брентфордом», 1:1 с «Эвертоном» и 1:1 с «Ман Юнайтед». Неудивительно, что «Ливерпуль» в итоге так рано гарантировал себе чемпионство. Подопечные Артеты же с большой вероятностью финишируют вторыми в лиге.

Но вот с сильными соперниками только выигрывал недавно «Арсенал». Особенно тяжёлый оппонент у него был в прошлом раунде Лиги чемпионов — мадридский «Реал». Да, у команды Анчелотти сейчас больше проблем, но обычно в еврокубке она обо всём как будто забывает, выигрывает. Но тут контроль, собранность, прессинг «Арсенала» дали свои плоды. В обоих матчах он победил и прошёл дальше — 3:0 и 2:1.

В общем, оба клуба не без проблем в последнее время играли. Но в полуфинал ЛЧ они прошли не просто так, не случайно. Их уровень очень высокий, оба намерены и до финала дойти, и выиграть там. Я всё-таки за «Арсенал», но с сухим счётом он сейчас не выиграет, думаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».