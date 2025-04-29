«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.

«Локомотив» неудачно начал полуфинальную серию, уступив «Салавату Юлаеву» на своём льду. Уфимцы создали немного моментов, но использовали их очень грамотно. Ярославцы, похоже, потратили слишком много сил в серии с «Авангардом» и пока не успели восстановиться и перестроиться на новую борьбу. Первый матч стал для команды Игоря Никитина настоящим холодным душем. Однако по всем игровым параметрам «Локомотив» по-прежнему выглядит сильнее соперника.

У Виктора Козлова в первом матче не было в заявке Ливо и Тодда. Пока неясно, сыграют ли они во вторник, хотя оба отправились с командой в Ярославль. Великолепно смотрится молодой вратарь Вязовой, но ему всего 22 года, и это его первый плей-офф в карьере — без ошибок обойтись трудно. «Локомотив» же — более опытная и сбалансированная команда без явных слабых мест.

Ничто не указывает на то, что ярославцы уступят и второй матч.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».