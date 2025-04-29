«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.28.

«После четырех матчей в этой серии до сих пор непонятно, кто является фаворитом и кто в итоге пройдет дальше. «Лос-Анджелес» весь сезон уверенно играл дома и не слишком удачно — на выезде, и в плей-офф эта тенденция сохранилась. «Ойлерз» сумели выиграть оба домашних матча и сравняли счет в серии.

Впрочем, кое-что в этом противостоянии ясно. Вратари обеих команд не могут занести эту серию себе в актив — пропущено слишком много шайб. Зато атака у обеих команд выглядит просто великолепно. Ни разу за четыре встречи соперники не забрасывали меньше семи шайб. При этом дважды разница в счете была минимальной. Настоящая хоккейная сказка!

Два самых ярких игрока серии — Коннор Макдэвид и Андриан Кемпе — набрали по 9 очков каждый. Все указывает на то, что результативная игра в этой серии продолжится: иначе эти команды друг с другом играть, кажется, просто не умеют.

Моя ставка: тотал больше 6,5», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».