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«Барселона» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.62.