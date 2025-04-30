Букмекеры определили самый вероятный счёт матча «Барселона» — «Интер»

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30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.62.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.50). Следом идёт победа «Барселоны» 2:1 (8.10) и точный счёт 2:0 в пользу сине-гранатовых.

Заключить пари на победу каталонцев 1:0 предлагают за 8.90.