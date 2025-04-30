«Локомотив» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

30 апреля состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Локомотив» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно 45% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.