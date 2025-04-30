Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч Кубка России
Комментарии

30 апреля состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Локомотив» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
Куда интереснее, чем на выходных в РПЛ. «Локомотив» и «Ростов» бьются в Кубке России
Куда интереснее, чем на выходных в РПЛ. «Локомотив» и «Ростов» бьются в Кубке России

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно 45% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Материалы по теме
Луис Энрике и Сафонов знают, как победить. Чего ждать от полуфиналов Лиги чемпионов
Луис Энрике и Сафонов знают, как победить. Чего ждать от полуфиналов Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android