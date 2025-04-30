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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.77.

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На последнем отрезке сезона результативность подопечных Михаила Галактионова снизилась. Но в Кубке России железнодорожники будто чувствуют себя раскрепощённее. На предыдущих стадиях победили махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1). Возможно, всё дело в правильном настрое.

Не факт, что у красно-зелёных получится победить «Ростов». Однако совершенно точно нас ждёт динамичный и интересный футбол. В РПЛ соперники уже вряд ли займут призовые места, но вот стать обладателем Кубка России могут попытаться. Ждём, что выступят с отличной самоотдачей и порадуют результативностью.

Добавляют уверенности в том, что голов будет много, показатели на дистанции. На двоих в 26 встречах первенства соперники забили 82 мяча, правда, и пропустили очень много — 76. У соперников быстрое и техничное нападение, однако недостаточно крепкая оборона. Часто защитники совершают простые ошибки.

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